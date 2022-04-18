Арестович: Чернобаевка - 16 (22)

- Чернобаевка - 16:0: ВСУ уничтожили склады с ракетными боеприпасами оккупантов на Херсонщине : Главред 05:36
- В Чернобаевке уже в 16-й раз наши военные уничтожили позиции рашистов, - Арестович : Еспресо TV 05:04
- Арестович: Чернобаевка - 16 : Одесский Наблюдатель 05:02
- Украинские военные нанесли 16-й удар по оккупантам в Чернобаевке : Українські національні новини 04:46
- 04:16 18.04.2022 Украинские военные в 16-й раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке - Арестович : Интерфакс-Україна 04:30
- Арестович сообщил об очередном ударе по Чернобаевке : Bigmir)net Новости 04:09
- ВСУ уничтожили позиции РСЗО и обновленные склады с боеприпасами оккупантов в Чернобаевке: подробности : Телеграф.com.ua 03:43
- Арестович: Чернобаевка - 16 : Odessa Online 03:15
- Арестович сообщил о 16-м ударе ВСУ по Чернобаевке : NewsMir.info 03:05
- ВСУ 16-й раз накрыли огнем россиян в Чернобаевке : ОстроВ 02:40
- 16-й эпизод сериала Чернобаевка. ВСУ ударили по обновленным складам с ракетами - Арестович : ЛІГАБізнесІнформ 02:38
- Апрель, 18 в 2:13 Серия 16: оккупантов в очередной раз разбили в Чернобаевке : ICTV Факти 02:36
- Арестович сообщил о 16-м ударе ВСУ по Чернобаевке : Укринформ 02:31
- ВСУ снова уничтожили обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов в Чернобаевке : РБК-Україна 02:31
- Арестович сообщил о 16-м ударе ВСУ по Чернобаевке : MY.UA 02:30
- "Не смешно, но весело". Арестович сообщил о 16-ом ударе по позициям оккупантов в Чернобаевке : Новое Время 02:16
- Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 16-й раз разбили оккупантов : ТСН.ua 02:01
- ВСУ 16-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке : Сегодня.ua 02:01
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- Чернобаевка-16: ВСУ уничтожили склады оккупантов с ракетными боеприпасами, - Арестович : Obozrevatel 01:46
- ВСУ в 16-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке : УНИАН 01:45