Арестович: Чернобаевка - 16 (22)

Одесский Наблюдатель 2022.04.18 05:02

18.04.2022 Плохая погода не помешала украинским военным снова поразить позиции врага в Чернобаевке. Российские оккупанты снова "наступили на те же грабли" - украинские военные в 16-й раз поразили позиции РСЗО и склады с боеприпасами в Чернобаевке. Об этом сообщил в Facebook Алексей Арестович. " Чернобаевка - 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными