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Арестович: Чернобаевка - 16

Арестович: Чернобаевка - 16 (22)

Одесский Наблюдатель 2022.04.18 05:02
18.04.2022 Плохая погода не помешала украинским военным снова поразить позиции врага в Чернобаевке. Российские оккупанты снова "наступили на те же грабли" - украинские военные в 16-й раз поразили позиции РСЗО и склады с боеприпасами в Чернобаевке. Об этом сообщил в Facebook Алексей Арестович. " Чернобаевка - 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными
ДЕТОНАЦИЯ, БОЕПРИПАСЫ, ИДИОТИЗМ, ОБЛАЧНОСТЬ, БЕЗДАРНОСТЬ, ОККУПАНТ, Арестович, Украина, Россия, Херсон

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