Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам нужен загранпаспорт - в ГНСУ объяснили причину (42)

- Можно ли выехать из Украины без загранпаспорта: объяснение ГПСУ : РБК-Україна 14:16
- Как теперь пересекать границу с Европой для эвакуации. Загранпаспорт снова нужен, но есть исключения : Свои.City 14:11
- Украинцы больше не могут пересекать границу по внутреннему украинскому паспорту : Новини Live 14:08
- Украинцам изменили правила пересечения границы : Realist.online 13:41
- В Госпогранслужбе заявили, что выехать из страны можно только по загранпаспортам : Барометр Южноукраинска 13:26
- Впервые за время войны из Польши в Украину въехало больше людей, чем выехало : Барометр Южноукраинска 13:23
- Выехать из Украины теперь можно только при наличии загранпаспорта : Dnepr.express 13:33
- Как в Дании помогают беженцам из Украины: полезные ссылки : Finance.UA 13:32
- Украинцам для пересечения границы обязательно нужно иметь загранпаспорт: разъяснение ГПСУ : Шиповник.ua 13:31
- Выезд за пределы Украины теперь по загранпаспортам: для кого сделают исключение : Dnepr.Info 13:26
- Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам нужен загранпаспорт - в ГНСУ объяснили причину : Новое Время 13:16
- Официально: выезд из Украины возможен только по загранпаспорту, но есть исключения : ОстроВ 13:10
- Только по загранпаспорту: для украинцев изменили порядок въезда в ЕС : DsNews 12:49
- Из Украины нельзя выехать по внутреннему паспорту - пограничники : Bigmir)net Афиша 13:08
- Пограничники пояснили причины выезда из Украины по загранпаспорту : UAportal 12:54
- Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - ГПС : Версии.com 12:50
- Украинцев больше не будут пропускать через границу в ЕС без загранпаспорта : Gorlovka.ua 12:53
- Выехать из страны можно только по загранпаспортам, но есть исключения, - госпогранслужба : Корабелов.инфо 12:49
- Выезд из Украины - по загранпаспорту, пограничники объясняют почему : Karachun.com.ua 12:45
- Украинцы больше не могут выезжать за границу по внутренним документам : Вести.ua 12:45
- Украинцев по внутреннему паспорту будут выпускать только если они из зоны боевых действий : Job-Sbu.org 12:44
- В Госпогранслужбе заявили, что выехать из страны можно только по загранпаспортам, но решения по людям из зон боевых действий будут принимать отдельно : Преступности.нет 12:40
- В Госпогранслужбе сообщили, что украинцам надо иметь при пересечении границы : Экономические новости 12:39
- Без загранпаспорта из страны теперь выпустят только в "исключительных случаях" : Событие Каменское 12:32
- Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины : Business Information Network 12:31
- Выезд из Украины теперь возможен только по загранпаспорту : Деловая Одесса 12:29
- Для пересечения границы украинцам снова понадобится загранпаспорт, - ГПСУ : MY.UA 12:16
- 12:09 18.04.2022 Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт : Интерфакс-Україна 12:15
- 12:05 18.04.2022 Госпогранслужба напоминает - для выезда из Украины нужен загранпаспорт : Петр и Мазепа 12:10
- Для пересечения границы украинцам снова понадобится загранпаспорт, - ГПСУ : Фокус 12:05
- 18.04.22 11:38 Госпогранслужба объяснила, почему возобновила выезд из Украины по загранпаспорту: "На данный момент авральной ситуации нет" : Цензор.Нет 12:02
- В ГПСУ объяснили новые требования по пересечению границы: что изменилось : Obozrevatel 12:01
- 18-Apr-2022 08:26 Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину : Южная правда 11:26
- Выезд из Украины - по загранпаспорту, пограничники объясняют почему : Українська правда 11:10
- В Украину из Польши впервые с начала войны за сутки вернулось больше людей, чем уехало : Всеукраинские вести 10:54
- В Украину из Польши впервые с начала войны за сутки вернулось больше людей, чем уехало : РИА Мелитополь 10:23
- Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину : Business Information Network 09:31
- В Украину из Польши впервые с начала войны за сутки вернулось больше людей, чем уехало : Obozrevatel 08:46
- Впервые за время войны из Польши в Украину въехало больше людей, чем выехало : Преступности.нет 08:40
- Стало известно, сколько людей сбежало из Украины с начала войны : Парламент.UA 08:30
- Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину : УП Європейська правда 08:34
- Впервые с начала войны. На польской границе в Украину въехало больше людей, чем выехало : ЛІГАБізнесІнформ 04:08