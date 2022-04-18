Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам нужен загранпаспорт - в ГНСУ объяснили причину (42)

Новое Время 2022.04.18 13:16

18 апреля, 13:05 Чтобы пересечь границу, украинцам нужен загранпаспорт (Фото:adm.dp.gov.ua) Поддержи НВ Чтобы пересечь государственную границу украинцы должны иметь при себе заграничный паспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы. Война России против Украины - главные события 18 апреля Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.