18.04.22 09:48 Более 140 дел за одобрение войны России против Украины расследуют в Германии (23)

- 18.04.2022 10:09 В Германии завели более 140 дел из-за одобрения войны РФ в Украине : Аргументы и Факты Украина 11:09
- В Германии расследуют более 140 дел за одобрение войны России против Украины: появились подробности : Obozrevatel 11:01
- В Германии завели более 140 дел из-за одобрения военного вторжения России в Украину : Крым.Реалии RFE/RL 10:51
- В Германии открыли 140 дел за одобрение войны россии против Украины : ПрессОрг24 10:45
- Прокуратура нескольких регионов Германии открыла более 140 уголовных дел за поддержку войны РФ против Украины : Еспресо TV 10:34
- В Германии открыты более 140 дел из-за одобрения войны РФ против Украины : РИА Мелитополь 10:23
- 18.04.22 09:48 Более 140 дел за одобрение войны России против Украины расследуют в Германии : Цензор.Нет 10:02
- Делами по Z. В Германии взялись за поклонников России : DsNews 09:54
- В Германии открыли 140 дел за одобрение войны россии против Украины : Українські національні новини 09:46
- В Германии расследуют более 140 дел за одобрение войны России против Украины : Gazeta.ua 09:45
- В Германии расследуют полторы сотни уголовных дел за поддержку войны против Украины : Информационное Сопротивление 09:42
- В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины : 24 канал 09:30
- В Германии открывают уголовные расследования на тему использования знака Z : Барометр Южноукраинска 09:23
- В Германии открыли более 140 дел из-за поддержки войны России против Украины : Online.ua 09:12
- В Германии открывают дела за одобрение войны России против Украины - ZEIT : ZN,UA 08:46
- Германия намерена расследовать незаконное использование Россией знака Z : Матриця свободи 08:27
- В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины : Українці в світі 08:23
- В Германии расследуют более 140 дел о поддержке войны РФ против Украины : Главное 08:06
- В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины : Українська правда 07:40
- В Германии открывают уголовные расследования на тему использования знака Z : MY.UA 07:31
- В Германии расследуют более 140 дел о поддержке войны РФ против Украины : РБК-Україна 06:46
- В Германии открыты более 140 дел из-за одобрения войны РФ против Украины : FaceNews 05:30