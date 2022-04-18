18.04.22 09:48 Более 140 дел за одобрение войны России против Украины расследуют в Германии (23)

Цензор.Нет 2022.04.18 10:02

Полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны Российской Федерации против Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на группу изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland. Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения. Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого