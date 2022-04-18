Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине (26)

Хвиля 2022.04.18 10:41

60% сбили украинские ПВО "Хвиля" 18.04.2022 09:34:50 Ракетный удар Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил о том, что утром 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. По данным Резниченко, ночь прошла относительно спокойно. "Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области", - сообщил он. По словам Резниченко, 60% ракет было сбито украинской противовоздушной