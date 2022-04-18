Ракетный удар россиян по Львову: есть погибшие и раненые (30)

Телеграф.com.ua 2022.04.18 10:43

Ольга Броскова 18 апреля, 10:30 Дым над Львовом после обстрелов российской армии В результате обстрелов оккупантов пострадал ребенок В результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram. Свежие факты и аналитика - достоверно о войне с россией "По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло