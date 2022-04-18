Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову (33)

Українська правда 2022.04.18 09:10

Елена Рощина - Понедельник, 18 апреля 2022, 08:50 Российская армия утром в понедельник, 18 апреля, нанесла 5 ракетных ударов по Львову, последствия выясняются. Источник: городской глава Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий Прямая речь Садового: "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем". Детали: Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей Львовской