Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову (33)

- 18.04.2022 11:06 Из-за ракетных ударов по Львову погибло не менее шести человек : Аргументы и Факты Украина 11:09
- 18 апреля 2022, 10:53 В результате удара по Львову шесть человек погибли и еще восемь пострадали : LB.ua 11:08
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- В результате ракетного удара по Львову шесть человек погибли, восемь - травмированы : NewsMir.info 11:05
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- Ракетные удары по Львову нанесли российские войска : Телеканал "Дом" 10:46
- Ракетные удары по Львову: есть погибшие и пострадавшие : Українські національні новини 10:46
- Оккупанты нанесли сильный ракетный удар по Львову: 6 погибших, еще 8 раненных : Znaj.ua 10:46
- Ракетные удары по Львову: есть погибшие и пострадавшие : ПрессОрг24 10:45
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- Во Львове прогремели мощные взрывы - власть сообщает о ракетных ударах по городу : Измаил вечерний 10:44
- От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек - ОВА : Українська правда 10:40
- Ракетный удар рашистов по Львову: 6 погибших и 8 пострадавших : ОстроВ 10:40
- Россия нанесла 5 ракетных ударов по Львову : Николаевский центр журналистских расследований 10:19
- В результате ракетного удара по Львову 6 погибших, 8 пострадавших, - глава ОВА : Iнше ТВ 10:36
- Ракетные удары по Львову. Что уже известно (ФОТО) : Iнше ТВ 10:36
- Ракетный удар оккупантов по Львову: есть погибшие и раненые : Судебно-юридическая газета 10:36
- Во Львове 6 человек погибли и 8 ранены в результате ракетных ударов, среди них ребенок - Козицкий : Новое Время 10:31
- В результате удара по Львову погибли 6 человек, - Козицкий : 24 канал 10:30
- Обстреляли вокзал - утром во Львове раздались взрывы : ZN,UA 10:17
- 2022.04.18 Сегодня утром оккупанты обстреляли Львов ракетами : RUpor.info 10:12
- Во Львове раздавались взрывы: Садовый написал о пяти Козицкий - о четырех : DsNews 09:43
- Оккупанты ракетами ударили по Львову (обновлено) : Gazeta.ua 09:45
- 18 апреля, 09:20 Российские нацисты нанесли пять ракетных ударов по Львову : Думская.net 09:33
- 09:04 18 Апр 2022 Оккупанты нанесли 4 ракетных ударов по Львову, - председатель ОВА : Рубрика 09:27
- Во Львове прогремели мощные взрывы - власть сообщает о ракетных ударах по городу : ТСН.ua 09:16
- Около 8.30 прозвучали 5 мощных взрывов во Львове : UA-Reporter.com 09:14
- Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову : Українська правда 09:10
- Россияне нанесли ракетный удар по Львову : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
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