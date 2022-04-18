Танкист хваленой кантемировской дивизии украл у 10-летней Иванки смартфон - ВСУ его вернула (29)

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- Украинские бойцы вернули ребенку телефон, который у него отобрали российские оккупанты (ФОТО) : DsNews 12:51
- Бойцы ВСУ вернули девочке телефон, отобранный оккупантами : Bigmir)net Новости 13:09
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- Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке телефон, смародеренный российскими оккупантами : УНИАН 12:52
- Украинские защитники вернули 10-летней девочке из Тростянца телефон, который нашли у оккупанта, попавшего в плен : Преступности.нет 12:40
- 18.04.22 12:13 Российский воин украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули девочке мобильный, - разведка. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный оккупантами телефон: удивительная история : 24 канал 12:30
- Украинские военные вернули девочке телефон, который отобрали россияне на блокпосту в Сумской области : КП в Украине 12:00
- 18 апреля 2022 11:17 Холодноярцы вернули 10-летней девочке телефон, который украл российский оккупант : Dynamomania.com 11:34
- 18 апреля, 11:18 В Сумской области украинские военные вернули школьнице телефон, который у нее отобрал рашист на блокпосту : Думская.net 11:33
- ВСУ отобрали у мародера из армии РФ краденый смартфон и вернули его 10-летней владелице : Новое Время 11:31
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- Бойцы бригады с Днепропетровщины вернули девочке телефон, который у нее отобрал оккупант : Dnepr.Info 11:26
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- Приятный сюрприз: бойцы 93-я бригады вернули девочке телефон, отобранный оккупантами : 49000.com.ua 11:17
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- Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке мобильный телефон, отобранный оккупантами (фото) : Сегодня.ua 10:46
- ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный у нее оккупантами смартфон : Главред 10:36
- Добро побеждает: бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" вернули 10-летней Иванке телефон, который отобрали российские оккупанты : Днепровская Панорама 10:11
- "Славная" Кантемировская дивизия: у пленного нашли телефон, который он отобрал у 10-летней девочки (ФОТО) : Iнше ТВ 10:06
- ВСУ отобрали у оккупанта смародеренный у ребенка телефон и отыскали 10-летнюю владелицу гаджета : ТСН.ua 09:16