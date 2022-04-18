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Фокус: Украина

Танкист хваленой кантемировской дивизии украл у 10-летней Иванки смартфон - ВСУ его вернула

Танкист хваленой кантемировской дивизии украл у 10-летней Иванки смартфон - ВСУ его вернула (29)

Николаевские новости 2022.04.18 13:27
18.04.2022 12:35 Мародеры 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии имени Ю. В. Андропова. При задержании у пленного танкиста обнаружили красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. "В плен к нашим ребятам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии. При задержании у него нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами.
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