Российский генерал и бизнес-партнер Кивы: ГБР заявило о разоблачении схемы отмывания денег (32)

Depo 2022.04.18 12:33

Детективы Госбюро расследований в Полтавской области разоблачили масштабную схему отмывания средств российским генералом Валерием Капашиным через бизнес-партнера бывшего нардепа Ильи Кивы 18 апреля 2022 12:06 ГБР Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, пишет Depo.ua. В бюро утверждают, что во время расследования дела об измене в отношении Ильи Кивы нашли имущество, имеющее сомнительное происхождение.