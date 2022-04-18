Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Земля тебе бетоном: в Украине уничтожен еще один из высших офицеров рф (34)

Телеграф.com.ua 2022.04.18 13:13
Василий Неплохой 18 апреля, 12:58 Оккупанты продолжают погибать в Украине Украинская армия продолжает уничтожать оккупантов Командир 49-й зенитной ракетной бригады рф полковник Гришин Иван из Смоленска был ликвидирован на 54-й день войны россии в Украине. Об этом сообщается на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Фейсбук. Свежие факты и аналитика - достоверно о войне с россией
СМОЛЕНСК, КОМАНДИР, ГРИШИН, ПОЛКОВНИК, ОККУПАНТ, БРИГАДА, Гришин, Украина, Россия, Смоленск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022