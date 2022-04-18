Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти жителей Мариуполя (35)

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- 18 апреля 2022, 15:45 Военные просят Папу Римского помочь спасти мариупольцев : Восточный Вариант 16:15
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- Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти людей из Мариуполя : 24 канал 16:00
- Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти жителей Мариуполя : Bigmir)net Новости 15:39
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- 18.04.22 15:01 Командир морпехов Волына просит Папу Римского спасти людей из Мариуполя : Цензор.Нет 15:32
- Командир морпехов Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя : ТСН.ua 15:31
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- Командир 36-й бригады обратился к Папе Римскому с просьбой помочь спасти людей из Мариуполя : НикВести 15:07
- Командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя. Фото : Obozrevatel 14:46
- "Спасите жизнь людей от рук сатаны, который хочет сжечь все живое": Командир николаевских морпехов, защищающих Мариуполь, написал письмо Папе Франциску : Преступности.нет 14:40
- "Мариуполь - это ад на Земле". Командир морпехов обратился к Папе Римскому : Фокус 14:35
- 18.04.2022 14:23 Командир морпехов из Мариуполя обратился с просьбой к Папе Франциску: "Я обращаюсь к вам за помощью" : ДонПресс 14:33
- 18.04.2022 в 14:23 Командир морпехов, защищающих Мариуполь, обратился к Папе Римскому : InfoResist.org 14:30
- 13:35 18 Апр 2022 Командир морпехов написал письмо Папе Франциску: просит помочь спасти людей из Мариуполя : Рубрика 14:27
- Командир морской пехоты Сергей Волына обратился к Папе Римскому за помощью для Мариуполя: "Не молитвами едиными" : Znaj.ua 14:16
- "Спасите жителей Мариуполя от рук сатаны". Командир морпехов обратился к Папе Римскому : UA-Футбол 14:14
- Командир морпехов в Мариуполе обратился к Папе Римскому: "Спасите людей от рук сатаны, который хочет сжечь все живое" : Iнше ТВ 14:06
- 18 апреля 2022 13:34 Командир морпехов обратился к Папе Римскому - просит спасти людей из Мариуполя : Dynamomania.com 14:04
- Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти жителей Мариуполя : Страна.ua 14:01
- Командир морпехов обратился к Папе Римскому - просит спасти людей из Мариуполя : Українська правда 13:40