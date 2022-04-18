Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти жителей Мариуполя (35)

Страна.ua 2022.04.18 14:01

Полина Пронина 14:01, сегодня Командир морпехов написал письмо Папе Франциску, в котором призвал спасти жителей Мариуполя. Фото: Украинская правда Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Римскому Франциску, чтобы тот помог эвакуировать и спасти людей из Мариуполя. Письмо Волыны публикует "Украинская правда": "Ваше святейшество, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный.