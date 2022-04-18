Потери скрывают, а живым обещают золотые горы: как в России заманивают на войну в Украину (36)

Апостроф 2022.04.18 20:30

понедельник, 18 апреля 2022, 20:17 Среди военнослужащих российской оккупационной армии возрастает количество "отказников" (тех, кто отказывается ехать воевать с Украиной), - в то же время, командование скрывает реальную цифру потерь своих военных, но продолжает обманным путем отправлять "пушечное мясо" на войну в чужое государство. Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.