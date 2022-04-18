Карты Google перестали скрывать российские военные объекты: что удалось рассмотреть (34)

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- Google Maps больше не скрывают секретные военные объекты России : Bigmir)net Новости 15:09
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- 18.04.2022 в 14:44 Google Maps открыл спутниковые фото всех стратегических и военных объектов РФ : InfoResist.org 14:45
- Google больше не скрывает российские военные объекты на своих картах : Преступности.нет 14:40
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- Спасибо, Google. Теперь все военные объекты на россии могут увидеть весь мир : Depo 14:33
- 18.04.2022 14:07 Google больше не скрывает секретные объекты России: все можно увидеть на фото Google Maps в : ДонПресс 14:33
- 14:15 18 Апр 2022 Отныне стратегические и военные объекты россии можно посмотреть на Google Maps : Рубрика 14:27
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- В Google Maps стали доступны все военные и стратегические объекты РФ в максимальном разрешении. Фото : Страна.ua 14:01