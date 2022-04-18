Карты Google перестали скрывать российские военные объекты: что удалось рассмотреть (34)

Сегодня.ua 2022.04.18 15:31

Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня 18 апреля, 15:24 Теперь секретные объекты России можно рассмотреть на детальных спутниковых снимках Google открыл доступ к военным объектам РФ на своих картах / Фото: Коллаж: Сегодня В связи с военной агрессией против Украины Google снял ограничение для показа российских военных объектов на своих картах. Теперь все секретное локации России можно рассмотреть в максимально