Россияне "анонсировали" пасхальные провокации: в Центре противодействия дезинформации украинцев призвали к максимальной осторожности (35)

Еспресо TV 2022.04.18 17:34

18 апреля, 2022 понедельник 16:28 Оккупанты используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. По информации ЦПД, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, якобы "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы