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18.04.2022 16:59 ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области

18.04.2022 16:59 ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области (48)

Аргументы и Факты Украина 2022.04.18 18:09
Киев, 18 апреля - АиФ-Украина. Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили ряд населенных пунктов возле Изюма в Харьковской области. С этого направления противник пытается развивать наступление на восток. Об этом в понедельник, 18 апреля, во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. "Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден.
ИЗЮМ, ПУНКТ, ОКРЕСТНОСТЬ, СКОПЛЕНИЕ, МИНОБОРОНЫ, СПИКЕР, Мотузяник, Украина, Россия, Харьков

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