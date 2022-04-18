18.04.2022 16:59 ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области (48)

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- ВСУ освободили от оккупантов ряд населенных пунктов на Харьковщине : Lenta.ua 18:08
- 18 апреля 2022, 17:14 Военные освободили часть населенных пунктов на окраинах Изюма : LB.ua 18:08
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- В окрестностях Изюма ВСУ освободили несколько населенных пунктов - Минобороны : MyKharkov.info 18:02
- 18.04.22 17:32 Освобожден ряд населенных пунктов возле Изюма на Харьковщине, - Минобороны : Цензор.Нет 18:02
- Минобороны заявило об успехах военных под Изюмом : ЗаКиїв.com 17:56
- ВСУ уволили ряд населенных пунктов возле Изюма : Завтра.UA 17:51
- В Минобороны подтвердили освобождение ряда населенных пунктов вокруг Изюма : Українські національні новини 17:46
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма (видео) : УНИАН 17:45
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма - Минобороны : Медиа-группа Объектив 17:39
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма - Минобороны : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Минобороны: ВСУ выбили врага из нескольких населенных пунктов возле Изюма : СтопКор 17:35
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- 16:56 18 Апр 2022 ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма, - Минобороны : Рубрика 17:28
- В Харьковской области освободили несколько населенных пунктов : УСИ Одесса 17:27
- 18.04.2022, 17:05 ВСУ освободили несколько населенных пунктов вблизи Изюма, - Минобороны : В Час Пик 17:18
- В Минобороны Украины сообщили об освобождении населенных пунктов вокруг Изюма : Страна.ua 17:16
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов возле Изюма - Мотузяник : Вести.ua 17:15
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- В Минобороны подтвердили, что ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг города Изюм : ОстроВ 17:10
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- Апрель, 18 в 16:47 Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма : ICTV Факти 17:06
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- ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма : РБК-Україна 17:01
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма - Минобороны : Obozrevatel 17:01
- ВСУ выбили оккупантов на околицах Изюма: идут активные бои : Апостроф 17:00
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма - Минобороны : ТСН.ua 16:46
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма, - Минобороны : Главное 16:36
- 18.04.2022 16:19 ВСУ освободили в окрестностях Изюма ряд населенных пунктов : ДонПресс 16:33
- Украинские военные освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма : 24 канал 16:30
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