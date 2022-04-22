15:28 22.04.2022 Во всем Северодонецке пропал свет из-за перебитой российскими оккупантами высоковольтной линии - глава ОВА (143)

Интерфакс-Україна 2022.04.22 15:45

Российские оккупанты перебили высоковольтную линию электропередачи в Северодонецке в связи с чем все жилые кварталы города обесточены, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка", - написал он в своем телеграм- канале.

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