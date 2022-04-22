В Изюмщине враг пытался наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно - Генштаб (273)

ТСН.ua 2022.04.22 20:31

20:17, 22.04.22 Армия Российской Федерации в пятницу, 22 апреля, пыталась наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно Харьковской области. Как говорится в сообщении ВСУ, во время наступательных действий оккупанты не получили успеха. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 апреля. "На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших

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