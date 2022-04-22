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В Изюмщине враг пытался наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно - Генштаб

В Изюмщине враг пытался наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно - Генштаб (273)

ТСН.ua 2022.04.22 20:31
20:17, 22.04.22 Армия Российской Федерации в пятницу, 22 апреля, пыталась наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно Харьковской области. Как говорится в сообщении ВСУ, во время наступательных действий оккупанты не получили успеха. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 апреля. "На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших
ОККУПАНТ, ВРАГ, ГЕНШТАБ, ПРОТИВНИК, ЕДИНИЦА, ВОЙСКО, Россия, Украина, Донецк, Харьков, Луганск, Херсон, Запорожье
2022.04.22 (273)

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