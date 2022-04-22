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Оккупанты усилили группировку на Запорожском направлении, однако одна из БТГ россиян утратила боеспособность, - Генштаб ВСУ

Оккупанты усилили группировку на Запорожском направлении, однако одна из БТГ россиян утратила боеспособность, - Генштаб ВСУ (138)

Еспресо TV 2022.04.22 20:04
22 апреля, 2022 пятница 19:29 В Запорожской области российские войска усилили группировку благодаря перемещению подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ. В то же время действовавшая на этом направлении батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии утратила
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2022.04.22 (138)

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