Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие - СМИ (72)

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- M-84 от Словении - Украина получит большую партию танков : Наша Столиця 21:21
- Шольц оправдывает отказ Германии поставлять в Украину танки угрозой ядерной войны, - Der Spiegel : Еспресо TV 20:35
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- Шольц объяснил свою позицию относительно поставок в Украину танков : ПрессОрг24 19:45
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- Шпагат Шольца: почему украинский вопрос может закончится для канцлера отставкой : Сегодня.ua 17:46
- 22 апреля 2022, 16:45 Шольц объяснил отказ от предоставления тяжелого вооружения Украине "угрозой для НАТО" : LB.ua 17:38
- Шольц объяснил, почему Бундесвер не может отдать тяжелое вооружение Украине : Front News International 17:35
- Мины, снаряды и противотанковое оружие: Германия отправит в Украину новое вооружение : Флот2017 17:33
- В ФРГ рассказали, какое оружие поставят Украине : DailyUA 17:24
- Шольцу грозит отставка из-за Украины - СМИ : ТОнеТО 17:15
- 22 апреля 2022 16:30 Канцлер ФРГ уверен, что эмбарго на газ РФ не остановит войну и объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие : Klymenko Time 16:47
- Франция передаст Украине оружие: на баланс ВСУ поступят САУ Caesar и ракеты против танков : НБН 16:39
- НАТО в опасности, - Шольц объяснил, почему Берлин не может передать Украине тяжелое вооружение : 24 канал 16:30
- Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты : Українська правда 16:10
- Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты : УП Європейська правда 16:04
- Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты : Business Information Network 16:01
- Шольц объяснил, почему Германия не поставляет в Украину тяжелое вооружение : Obozrevatel 15:46
- Шольц объяснил, почему Германия не может дать Украине тяжелое вооружение : Gazeta.ua 15:45
- Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты : Главное 15:36
- - 22 апреля 2022 15:14 В ФРГ рассказали, какое оружие поставят Украине : EconomistUA 15:35
- Шольц рассказал, какое оружие Германия поставит Украине : Фраза.ua 15:34
- Шольц получает за Украину | Виталий Портников : Спектр Новости 15:34
- В ФРГ рассказали, какое оружие поставят Украине : Bigmir)net Новости 15:09
- Шольц объяснил, почему ФРГ не поставила Украине тяжелое вооружение : ЗаКиїв.com 14:56
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- Мины, снаряды и противотанковое оружие: Шольц анонсировал новые поставки в Украину : Всеукраинские вести 14:53
- Шольц объяснил, почему Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения : Сегодня.ua 14:46
- Германия решилась на военную помощь для Украины: что передадут ВСУ : MY.UA 14:46
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- Германия решилась на военную помощь для Украины: что передадут ВСУ : Апостроф 14:45
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