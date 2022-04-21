Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие - СМИ (72)

УП Європейська правда 2022.04.21 16:04

Четверг, 21 апреля 2022, 14:59 Немецкая оппозиция на следующей неделе может инициировать резолюцию, принятие которой может грозить потерей канцлерства Олафу Шольцу из-за его нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel. Дебаты о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще

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