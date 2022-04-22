22.04.2022 18:52 Затонувшие обломки крейсера "Москва" теперь являются объектом подводного культурного наследия Украины (81)

ДонПресс 2022.04.22 19:03

Украина признала затонувшие обломки крейсера "Москва" ВФ РФ объектом своего подводного культурного наследия По словам Минобороны Украины, затонувший крейсер включили в реестр подводного культурного наследия Украины под номером 2064. "В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины", - заявили в Минобороны.

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