Детали и последствия ночных обстрелов Славянска (39)

Karachun.com.ua 2022.04.22 12:45

22 апреля 2022г, 11:53 Руководитель Славянской ВА Вадим Лях сообщает: - Проводим ликвидацию последствий ночных прилётов. В городе пострадали 9 многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждения кровли. На данный момент РЭС завершает работы по восстановлению электричества. После окончания проверки будет подан газ. Все выбитые стекла в окнах многоэтажной и частной застройки затянем