Детали и последствия ночных обстрелов Славянска (39)

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- Российская армия "рабов и холопов" обстреляла города Краматорского района : Новости Краматорска 12:49
- Российские оккупанты в ночь на 22 апреля обстреляли Славянск : Вести-UA 12:48
- Детали и последствия ночных обстрелов Славянска : Karachun.com.ua 12:45
- 7 минут назад Оккупанты ночью обстреляли Славянск, повреждены более 20 жилых домов : Дело.ua 12:33
- Российские оккупанты обстреляли Славянск: могли использовать кассетные бомбы : ТСН.ua 12:31
- Славянск обстреляли кассетными бомбами - мэрия призывает эвакуироваться : Николаевский центр журналистских расследований 12:24
- Военные РФ обстреляли Славянск кассетными бомбами - мэр : РИА Мелитополь 12:23
- Ночью рашисты обстреляли Славянск : Kramatorsk.info 11:50
- Оккупанты обстреляли Славянск - предположительно, запрещенными кассетными боеприпасами : УНИАН 11:45
- Славянск обстреляли кассетными бомбами, мэрия призывает эвакуироваться : ОстроВ 11:40
- Славянск ночью был обстрелян, вероятно, кассетными бомбами : Главное 11:36
- Оккупанты обстреляли Славянск кассетными бомбами : СтопКор 11:35
- 11:10 22 Апр 2022 Оккупанты обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами : Рубрика 11:27
- 22.04.2022, 10:41 Атаки оккупантов на востоке: Славянск обстреляли кассетными бомбами, в Лимане горит больница : В Час Пик 11:18
- 10:54 22.04.2022 Славянск ночью был обстрелян, вероятно, кассетными бомбами, жертв нет : Интерфакс-Україна 11:15
- Славянск обстреляли кассетными бомбами - мэрия призывает эвакуироваться : Українська правда 11:10
- Военные РФ ночью обстреляли Славянск : Bigmir)net Новости 11:09
- Ночью рашисты обстреляли Славянск : ОбщеЖитие Online 11:09
- Оккупанты обстреляли Славянск: людей просят эвакуироваться : Новини Live 11:08
- Ночью под обстрел попал Славянск, - Лях (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 10:45
- россияне сбросили на Славянск кассетные бомбы - в Лимане после обстрелов градами загорелась травматология : UA-Футбол 10:44
- Славянск обстреляли сегодня ночью : Новости Донбасса 10:42
- Славянск под обстрелом: город уничтожают кассетными бомбами : From-UA.com 10:35
- 22.04.22 10:10 Войска РФ обстреляли Славянск. Вероятно, враг использовал кассетные бомбы, - глава ВГА Лях : Цензор.Нет 10:32
- Ночной обстрел Славянска: оккупанты могли применить кассетные боеприпасы : DsNews 10:13
- Войска РФ обстреляли Славянск кассетными бомбами - мэр : Страна.ua 10:16
- Оккупанты снова обстреляли Славянск, могли применить запрещенное оружие - мэр : Сегодня.ua 10:16
- Боевики РФ обстреляли Славянск кассетными бомбами : Восточный проект 10:16
- Войска РФ обстреляли Славянск: удар могли нанести кассетными бомбами : Obozrevatel 10:16
- Ночной обстрел Славянска: россияне могли применить кассетные бомбы : NewsMir.info 10:05
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск: Горожан призывают эвакуироваться : Depo 10:03
- Оккупанты ночью обстреляли Славянск. Мэр просит людей эвакуироваться : РБК-Україна 09:46
- Вадим Лях рассказал о ночном обстреле Славянска : Karachun.com.ua 09:45
- 22.04.2022 09:31 Войска РФ нанесли удар по Славянску. Пострадали несколько районов : ДонПресс 09:33
- Ночной обстрел Славянска: россияне могли применить кассетные бомбы : Укринформ 09:31
- Ночной обстрел Славянска: россияне могли применить кассетные бомбы : MY.UA 09:31
- Русские обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами. Призываем горожан эвакуироваться, - глава ВГА : Еспресо TV 09:04
- Ночью Славянск подвергся артобстрелам, обошлось без жертв, - Лях : World News 09:03
- 22 апреля 2022, 08:18 Ночью Славянск подвергся артобстрелам, обошлось без жертв, - Лях : Восточный Вариант 08:45