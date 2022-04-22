Генштаб: Оккупанты атакуют Луганскую область, но несут огромные потери (15)

MY.UA 2022.04.22 08:15

22 апреля, 05:07 В Луганской области российские войска наступают по трем направлениям - Рубежное, Попасная, Новотошковское. А в Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Враг пытается наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная. Отмечается, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар

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