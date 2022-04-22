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Глава Пентагона рассказал о новом пакете помощи для Украины - фото

Глава Пентагона рассказал о новом пакете помощи для Украины - фото (20)

Парламент.UA 2022.04.22 10:22
Ллойд Остин и Денис Шмыгаль встретились в Пентагоне Автор: Диана Бондаренко 22 апреля 2022, 09:42 В четверг, 21 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин встретились в Пентагоне и обсудили новый пакет военной помощи в Украине. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в Twitter. Я поздравил украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Пентагоне.
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2022.04.22 (20)

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