Глава Пентагона рассказал о новом пакете помощи для Украины - фото (20)

Парламент.UA 2022.04.22 10:22

Ллойд Остин и Денис Шмыгаль встретились в Пентагоне Автор: Диана Бондаренко 22 апреля 2022, 09:42 В четверг, 21 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин встретились в Пентагоне и обсудили новый пакет военной помощи в Украине. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в Twitter. Я поздравил украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Пентагоне.

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