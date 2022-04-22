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"Русский военный корабель все": Укрпочта анонсировала выход новой коллекционной марки

"Русский военный корабель все": Укрпочта анонсировала выход новой коллекционной марки (79)

Новини Live 2022.04.22 21:08
22 апреля 21:05 Общий тираж нового выпуска 5 млн. экземпляров Укрпочта представит в мае новую марку, которая будет продолжать предыдущий выпуск о российском военном корабле. Об этом сообщает Укрпочта . Что известно о новом выпуске Укрпочта анонсировала выпуск новой коллекции марок, которая выйдет в мае. Данный выпуск будет посвящен предыдущему выпуску о российском корабле, который украинский военный послал на * * .
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2022.04.22 (79)

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