Боеприпасы и броневики: Испания отправила Украине новую партию военной помощи (9)

УНИАН 2022.04.21 18:45

Иван Бойко 18:26, 21.04.22 Это вдвое больше, чем Испания когда-либо отправляла другой стране, а также больше предыдущего груза для Украины. Испания помогает Украине / фото ua.depositphotos.com Испания отправила Украине новую партию военной помощи, которая содержит 200 тонн боеприпасов, военные материалы, грузовики и бронированные машины. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на брифинге после

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