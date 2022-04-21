Боеприпасы и броневики: Испания отправила Украине новую партию военной помощи (9)

УНИАН 2022.04.21 18:45
Иван Бойко
18:26, 21.04.22
Это вдвое больше, чем Испания когда-либо отправляла другой стране, а также
больше предыдущего груза для Украины.
Испания помогает Украине / фото ua.depositphotos.com
Испания отправила Украине новую партию военной помощи, которая содержит 200
тонн боеприпасов, военные материалы, грузовики и бронированные машины.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на брифинге после
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