Оккупанты отпустили главу ОТГ в Херсонской области. Он был старшим гумколонны (60)

РБК-Україна 2022.04.22 17:16

Херсонская область, Пятница 22 апреля 2022 17:07 Фото: оккупанты отпустили главу ОТГ в Херсонской области (mill.ru) Автор: Мария Кучерявец Российские военные освободили главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука. Он возглавлял гумколонну, которую вчера не пропустили оккупанты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты. "Глава Нововоронцовской ТГ Владимир Марчук уже дома.

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