В Латвии будут лишать гражданства за поддержку военных преступлений РФ в Украине (14)

УП Європейська правда 2022.04.21 16:34

Четверг, 21 апреля 2022, 15:16 В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии поддержал предложенные министерством юстиции поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi. Внесение поправок в закон "О гражданстве" обусловлено тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.

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