Россия собралась воевать в Украине на старой советской технике (2)

Lenta.ua 2022.04.21 15:08

14:55 21 апр 2022. Армия России уже готовится применять устаревшую советскую военную технику в полномасштабной войне против нашей страны. Как сообщает ГУР Минобороны, все из-за того, что оккупанты несут потери в технике. Разведка отмечает, что для восстановления своих боевых возможностей ВС россии все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

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