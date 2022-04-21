Россия собралась воевать в Украине на старой советской технике (2)

Lenta.ua 2022.04.21 15:08
14:55 21 апр 2022.
Армия России уже готовится применять устаревшую советскую военную технику в
полномасштабной войне против нашей страны.
Как сообщает ГУР Минобороны, все из-за того, что оккупанты несут потери в
технике.
Разведка отмечает, что для восстановления своих боевых возможностей ВС
россии все чаще прибегают к использованию техники советского производства,
которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.
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