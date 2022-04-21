23 минуты назад В Мангуше могли захоронить до 9 тысяч мариупольцев - Мариупольский горсовет (74)

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- На окраине Мариуполя обнаружена еще одна большая братская могила : Наше Місто Дніпро 22:22
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- 22 апреля 2022, 20:25 На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, где может быть не менее 1000 убитых : LB.ua 21:08
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- На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, там могут быть похоронены до 1000 гражданских - горсовет : Новое Время 21:01
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- Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу к востоку от Мариуполя, в селе Виноградное - "Схемы" : Крым.Реалии RFE/RL 20:51
- 22.04.2022 в 20:43 СМИ: Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу возле Мариуполя : InfoResist.org 20:45
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- Апрель, 22 в 20:15 В Мариуполе обнаружили еще одно место массового захоронения : ICTV Факти 20:36
- 22.04.2022 20:07 В Мариуполе обнаружено новое захоронения погибших мариупольцев: опубликован снимок : ДонПресс 20:33
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