23 минуты назад В Мангуше могли захоронить до 9 тысяч мариупольцев - Мариупольский горсовет (74)

Дело.ua 2022.04.21 23:33

В Мариупольском горсовете считают, что в братской могиле в поселке Мангуш могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев, а новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

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