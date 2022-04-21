Парламент Латвии вслед за Эстонией признал зверства рф в Украине геноцидом (3)

ПрессОрг24 2022.04.21 16:45
21 Апр, 14:47
Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях
в Украине, признав их геноцидом против украинского народа, говорится в
заявлении на сайте латвийского парламента, пишет УНН.
Цитата
"В четверг, 21 апреля, Сейм (Латвии - ред.) единогласно принял заявление об
агрессии российской федерации и военные преступления в Украине, выразив
солидарность с Украиной и украинским народом.
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