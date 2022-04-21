Парламент Латвии вслед за Эстонией признал зверства рф в Украине геноцидом (3)

ПрессОрг24 2022.04.21 16:45

21 Апр, 14:47 Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа, говорится в заявлении на сайте латвийского парламента, пишет УНН. Цитата "В четверг, 21 апреля, Сейм (Латвии - ред.) единогласно принял заявление об агрессии российской федерации и военные преступления в Украине, выразив солидарность с Украиной и украинским народом.

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