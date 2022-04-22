Цукербергу и Харрис не увидеть "красоту" Воркуты: Россия ввела санкции против 29 граждан США (13)

Obozrevatel 2022.04.22 10:01

Виталий Семченко 22.04.2022 09:47 Россия запретила въезд в страну 29 американских гражданам. В санкционный список попали основател компании Meta (Facebook) Марк Цукерберг и вице- президент США Камала Гаррис. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Таким образом ведомство ответило "на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции", которые затрагивают все большее количество россиян

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