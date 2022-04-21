В поезде "Запорожье-Львов" взрывной волной и осколками выбило окна (15)

Inform.zp.ua 2022.04.21 14:40

Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда No119/120 Запорожье-Львов. Пострадавших нет, поезд следует дальше. Окна планируют заменить по пути в Кривой Рог. Об этом сообщили пресс-службе "Укрзалізниці". Напоминаем пассажирам не вести съемку из окон поезда и при сигнале тревоги в регионе, через которые пролегает маршрут, закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.

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