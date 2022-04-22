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Фокус: Украина

Wizz Air возвращается в Украину: когда планируют возобновить полеты и какая цена билетов (35)

ТСН.ua 2022.04.22 16:16
16:01, 22.04.22 На сайте Wizz Air открылась продажа билетов из Украины в города Европы и наоборот. Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы в Украину уже в июле 2022 года. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика Wizz Air. Так, в системе бронирования Wizz Air после двухмесячного перерыва возобновили возможность бронирования рейсов "в" и "из" украинских аэропортов.
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2022.04.22 (35)

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