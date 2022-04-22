Силы ПВО за сутки уничтожили три самолета и три вертолета врага (9)

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- В Запорожье упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс, есть пострадавшие, - ОВА : Еспресо TV 11:04
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- В Запорожской области уничтожили вражеский вертолет : Судебно-юридическая газета 07:36
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