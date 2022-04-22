Силы ПВО за сутки уничтожили три самолета и три вертолета врага (9)

Укринформ 2022.04.22 02:46

22.04.2022 02:38 В течение 21 апреля подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ уничтожили 15 целей российских захватчиков: три самолета, три вертолета и девять беспилотников "Орлан-10" Как передает Укринформ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке. "Сутки 21 апреля - действительно урожайный день для украинской ПВО, поскольку уничтожены сразу 15 воздушных целей.