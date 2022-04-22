Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя - Байден (18)

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- 2022.04.22 Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя - Байден : RUpor.info 11:42
- Байден: Путину не удалось реализовать свои амбиции на поле боя : Комета-Кропивницкий 11:24
- Байден рассказал о провале планов Путина по захвату Украины : НБН 11:09
- Байден: Путину не удалось реализовать свои амбиции на поле боя : Всеукраинские вести 10:53
- путин не смог реализовать свои грандиозные планы на поле боя - Байден : ПрессОрг24 10:45
- Планы Путина завоевать Украину провалились - Байден : Главком 10:36
- Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине : Новое Время 10:16
- Байден заявил, что путин не смог реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя : Новини Live 10:08
- путин не смог реализовать свои грандиозные планы на поле боя - Байден : Українські національні новини 09:46
- Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя - Байден : УНИАН 09:45
- Байден объяснил, почему путин никогда не сможет оккупировать всю Украину : Lenta.ua 09:38
- Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя : Судебно-юридическая газета 09:36
- Путин не смог добиться своих грандиозных амбиций на поле боя - Байден : ZN,UA 09:16
- Байден сказал, что не удалось путину в Украине : Телеграф.com.ua 09:13
- Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине : Українська правда 09:10
- Байден: Путину не удалось реализовать свои амбиции на поле боя : Гордон 09:06
- 22 апреля 2022 03:41 Байден: Путин никогда не сможет доминировать и оккупировать всю Украину : Экономика.com.ua 06:35
- Байден: Путин никогда не сможет доминировать и оккупировать всю Украину : ЛІГАБізнесІнформ 05:08