Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя - Байден (18)

УНИАН 2022.04.22 09:45

Виолетта Орлова 09:20, 22.04.22 Демократически избранные президент и правительство продолжают находиться у власти, а Вооруженные силы - сдерживать наступление захватчиков, подчеркнул американский лидер. Байден заявил о провале амбиций Путина в Украине / фото REUTERS Президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции украинской территории. Об этом Байден написал в Twitter.