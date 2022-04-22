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Фокус: Украина

Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя - Байден (18)

УНИАН 2022.04.22 09:45
Виолетта Орлова 09:20, 22.04.22 Демократически избранные президент и правительство продолжают находиться у власти, а Вооруженные силы - сдерживать наступление захватчиков, подчеркнул американский лидер. Байден заявил о провале амбиций Путина в Украине / фото REUTERS Президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции украинской территории. Об этом Байден написал в Twitter.
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2022.04.22 (18)

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