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Фокус: Украина

Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири - Данилов (30)

ТСН.ua 2022.04.21 22:46
22:36, 21.04.22 Секретарь СНБО отметил, что цель России - уничтожение нашей страны, нации и колонизация Украины. Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для
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2022.04.22 (30)

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