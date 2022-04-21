Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири - Данилов (30)

ТСН.ua 2022.04.21 22:46

22:36, 21.04.22 Секретарь СНБО отметил, что цель России - уничтожение нашей страны, нации и колонизация Украины. Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для