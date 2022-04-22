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Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский

Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский (35)

NewsMir.info 2022.04.22 01:05
сегодня 00:09 По предварительным подсчетам, из-за полномасштабного вторжения России Украина уже потеряла около $550 млрд и требует почти $7 млрд ежемесячной поддержки Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении к участникам круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины, передает Укринформ Уважаемый господин Президент Дэвид Малпасс! Уважаемая госпожа управляющая директор Кристалина Георгиева! Уважаемые дамы и господа министры!
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2022.04.22 (35)

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