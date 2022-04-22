Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский (35)

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- 22 апреля 2022 09:42 Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции рф : Экономика.com.ua 12:35
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции России : World News 11:58
- Зеленский призвал ввести специальный "налог на войну" : Версии.com 11:58
- Обращение Президента Владимира Зеленского во время министерского круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины : Президент України 11:41
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции рф : Finance.UA 11:32
- Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну" : Bigmir)net Финансы 11:17
- Зеленский предложил ввести "налог на войну" для России: что это значит : Апостроф 11:15
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции России : Хвиля 10:39
- Владимир Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции рф : Fin.org.ua 10:04
- Предлагаю ввести для РФ специальный налог "на войну", - Зеленский : Kramatorsk.info 09:50
- Предлагаю ввести для РФ специальный налог "на войну", - Зеленский : Kramatorsk.info 09:50
- Владимир Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ : Укрудпром 09:44
- "Сумма будет расти": Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины от войны в $60 млрд : Украинский банковский портал 09:13
- Зеленский призывает мир ввести "налог за войну" на все операции РФ : Online.ua 09:11
- Зеленский выступил за введение специального налога на войну для России : Український Бізнес Ресурс 08:14
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все торговые и финансовые операции рф : Одесский Наблюдатель 08:02
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все торговые и финансовые операции рф : Odessa Online 07:18
- Сегодня 06:15 Основное из заявлений Зеленского перед Всемирным банком : Весь Харьков 07:09
- Зеленский призвал ввести спецналог на войну - россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность : Iнше ТВ 06:36
- Зеленский призывает мир ввести "налог за войну" на все торговые операции РФ : ОстроВ 02:40
- Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский : NewsMir.info 01:05
- Россия причинила Украине ущерб на 550 млрд долларов, она должна быть наказана, - Зеленский : Obozrevatel 01:01
- Зеленский назвал 5 шагов, которые помогут остановить войну России против Украины : InfoKava.com 00:52
- Зеленский предложил Всемирному банку ввести налог на войну : ЛІГАБізнесІнформ 00:38
- Зеленский назвал топ-5 шагов, которые помогут остановить войну России против Украины : MY.UA 00:31
- Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский : MY.UA 00:31
- Зеленский назвал топ-5 шагов, которые помогут остановить войну России против Украины : ТСН.ua 00:31
- Пять шагов, которые необходимы сейчас, - Зеленский выступил перед Всемирным банком : Днепр Час 00:28
- Захватчики уже нанесли Украине ущерб более чем на $550 миллиардов - Зеленский : Укринформ 00:16
- Апрель, 21 в 23:43 Зеленский призвал мир ввести специальный налог за войну для России и других агрессоров : ICTV Факти 00:06
- Апрель, 22 в 0:05 Зеленский к Всемирному банку: Россию нужно немедленно исключить из всех финансовых институций : ICTV Факти 00:06
- Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ : УП: Економічна правда 00:04
- 21.04.22 22:30 Предлагаю ввести для РФ специальный налог "на войну", - Зеленский : Цензор.Нет 00:02
- "Россия должна платить". Зеленский призвал ввести "налог за войну" : Новое Время 00:01
- Зеленский призвал ввести специальный налог на войну для России : 24 канал 00:00