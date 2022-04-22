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Всемирный банк оценил физический ущерб Украине от войны

Всемирный банк оценил физический ущерб Украине от войны (24)

Хвиля 2022.04.22 10:09
Расходы растут по мере продолжения войны "Хвиля" 22.04.2022 09:45:00 Война Украины и России Фото: Depositphotos.com Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате войны России против Украины примерно в 60 миллиардов долларов. На конференции Всемирного банка о необходимости финансовой помощи Украине он отметил, что ранняя оценка "узких" затрат на ущерб не включает растущие
ЗЕЛЕНСКИЙ, МИЛЛИАРД, ДОЛЛАР, УКРАИНА, ВОЙНА, ПОТЕРЯ, Зеленский, Шмыгаль, Украина, Россия
2022.04.22 (24)

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