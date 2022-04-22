Всемирный банк оценил физический ущерб Украине от войны (24)

2022.04.22 (24)2022.04.21 (1) →
- Премьер озвучил стоимость восстановления Украины : ЗаКиїв.com 11:56
- Всемирный банк оценил разрушения в Украине в $60 миллиардов : Минфин 11:38
- Всемирный банк оценил ущерб от российского вторжения в Украину в $60 млрд : Гордон 11:36
- Физический ущерб Украине от войны составил 60 млрд долларов, - Всемирный банк : Front News International 11:35
- Всемирный банк оценил объем разрушений в Украине в $60 млрд : Позиция 11:08
- Премьер озвучил стоимость восстановления Украины : Bigmir)net Новости 11:09
- Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины: цифры : Bigmir)net Финансы 10:17
- ВБ оценил физический ущерб Украине от войны : Політична Думка 10:15
- Всемирный банк оценил физический ущерб инфраструктуре Украины от войны в 60 млрд : Укрудпром 10:14
- Всемирный банк оценил физический ущерб Украине от войны : Хвиля 10:09
- Зеленский посчитал, сколько Украина потеряла миллиардов долларов : Kherson.life 09:59
- Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, - Зеленский : Kramatorsk.info 09:51
- Названы месячные экономические потери от войны : Фраза.ua 08:34
- Во Всемирном банке озвучили фактический ущерб Украины от войны : Слово і Діло 07:42
- ВБ оценил физический ущерб Украине от войны : Bigmir)net Новости 06:39
- Во Всемирном банке оценили "узкий" ущерб Украины от войны : 24 канал 06:30
- Физический ущерб Украине от войны составил 60 млрд долларов, - Всемирный банк : РБК-Україна 03:46
- Зеленский озвучил сумму для компенсации экономических потерь от войны : Вести.ua 01:15
- "Миллиарды долларов": Зеленский назвал, сколько Украина нуждается на месяц в средствах для компенсации экономических потерь от войны : ТСН.ua 00:16
- Зеленский назвал сумму, необходимую для компенсации экономических потерь : Bigmir)net Новости 00:09
- Потери Украины из-за войны войны с Россией составляют более $500 млрд, а для восстановления нужно около $7 млрд в месяц, - Зеленский : Еспресо TV 00:05
- Зеленский обратился к Всемирному банку: Украине нужно ежемесячно 7 миллиардов долларов для восстановления экономики : MY.UA 00:01
- Зеленский назвал сумму, необходимую для компенсации экономических потерь : MY.UA 00:01
- Зеленский обратился к Всемирному банку: Украине нужно ежемесячно 7 миллиардов долларов для восстановления экономики : КП в Украине 00:00