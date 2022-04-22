Всемирный банк оценил физический ущерб Украине от войны (24)

Хвиля 2022.04.22 10:09

Расходы растут по мере продолжения войны "Хвиля" 22.04.2022 09:45:00 Война Украины и России Фото: Depositphotos.com Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате войны России против Украины примерно в 60 миллиардов долларов. На конференции Всемирного банка о необходимости финансовой помощи Украине он отметил, что ранняя оценка "узких" затрат на ущерб не включает растущие