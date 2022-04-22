22.04.2022 в 10:34 Байден назначил отставного генерала координатором по поставке оружия для Украины (23)

InfoResist.org 2022.04.22 10:45

InfoResist В Белом доме назначили человека, который будет заниматься координацией поставок оружия и амуниции в Украину. Эту должность занял генерал-полковник в отставке Терри Вольф, передает CNN. Два чиновника из администрации Джо Байдена заявили, что Вольф недавно присоединился к Совету нацбезопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую Штаты и Союзники предоставляют Украине.