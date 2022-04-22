22.04.2022 в 10:34 Байден назначил отставного генерала координатором по поставке оружия для Украины (23)

- Белый дом нанял отставного генерала координировать поставки оружия Украине : Гордон 12:36
- В США назначили координатора по предоставлению оружия Украине : Вести-UA 11:48
- 22.04.2022 в 10:34 Байден назначил отставного генерала координатором по поставке оружия для Украины : InfoResist.org 10:45
- Белый дом назначил специального координатора военной помощи Украине - СМИ : Слово і Діло 10:42
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : I-UA.tv 09:50
- - 22 апреля 2022 8:31 В США назначили ответственного за оружие для Украины : EconomistUA 09:35
- 07:25 22.04.2022 Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине - СМИ : Интерфакс-Україна 09:30
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : Барометр Южноукраинска 09:23
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : DailyUA 09:24
- Белый дом назначил отставного генерала координатором военной помощи Украине : РБК-Україна 09:16
- Белый дом привлек генерала в отставке для координации военной помощи Украине : NewsMir.info 09:05
- Белый дом привлек генерала в отставке для координации военной помощи Украине : Укринформ 09:01
- "Имеет опыт по противодействию ИГИЛ": в США назначили ответственного за оружие для Украины : ТСН.ua 08:46
- 08:43 22 Апреля 2022 Военную помощь для Украины будет координировать генерал США, разгромивший ИГИЛ : Власти.нет 08:45
- США назначили координатора, который будет старшим по оружию для Украины : Iнше ТВ 08:06
- В США назначили ответственного за предоставление оружия для Украины : Вести.ua 07:45
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : Політична Думка 07:15
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : MY.UA 06:46
- В США назначили ответственного за оружие для Украины : Bigmir)net Новости 06:39
- Белый дом назначил "правильного человека", чтобы координировать поставки оружия Украине : 24 канал 05:00
- Белый дом нанял генерал-полковника в отставке координировать предоставление оружия Украине : Новое Время 02:31
- В Белом доме наняли специалиста для координации военной помощи, которую США посылают Украине - CNN : Obozrevatel 01:01
- Белый дом вернул отставного генерала специально для координации военной помощи Украине : Страна.ua 00:31