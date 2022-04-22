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Никакие "ХНР" не пройдут: президент призвал украинцев не предоставлять свои данные российским оккупантам

Никакие "ХНР" не пройдут: президент призвал украинцев не предоставлять свои данные российским оккупантам (36)

Українські національні новини 2022.04.22 00:46
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к жителям южных регионов. Он призвал их не предоставлять российским оккупантам личную информацию, поскольку ее могут использовать для так называемого референдума, передает УНН. Цитата "Призываю жителей южных районов Украины - в Херсонской и Запорожской областях - очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы
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