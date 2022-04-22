Никакие "ХНР" не пройдут: президент призвал украинцев не предоставлять свои данные российским оккупантам (36)

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- Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие - Зеленский : ZN,UA 00:46
- Никакие "ХНР" не пройдут: президент призвал украинцев не предоставлять свои данные российским оккупантам : Українські національні новини 00:46
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- Апрель, 22 в 0:10 Россия отвергла предложение Пасхального перемирия - Зеленский : ICTV Факти 00:36
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