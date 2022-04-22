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Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году - Минэкономики (20)

Вести.ua 2022.04.22 09:15
Олег Смирнов 22 апреля 2022, 08:59 Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года Украина должна стать полноценным членом Европейского Союза в 2024 году. Такое мнение выразила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в своем блоге на сайте "Украинской правды". "Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года.
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