Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году - Минэкономики (20)

Вести.ua 2022.04.22 09:15

Олег Смирнов 22 апреля 2022, 08:59 Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года Украина должна стать полноценным членом Европейского Союза в 2024 году. Такое мнение выразила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в своем блоге на сайте "Украинской правды". "Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года.