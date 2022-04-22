22.04.2022, 11:40 Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными Россией (22)

В Час Пик 2022.04.22 11:50

Марина Началова В дипломатическом бюллетене Японии "Синяя книга дипломатии" впервые за два десятилетия южные Курильские острова обозначены как незаконно оккупированная Россией территория. Об этом сообщает канал NHK, передает Час Пик. Министерство иностранных дел Японии составило дипломатический бюллетень этого года, осуждая военное вторжение РФ в Украину. Впервые за 19 лет в документ внесены уточнения в отношении Северных