22.04.2022, 11:40 Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными Россией (22)

- 22.04.2022, 11:40 Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : В Час Пик 11:50
- Япония снова заявила свои права на Курилы и потребовала вывода войск рф из Украины : Iнше ТВ 11:36
- Япония признала Курильские острова незаконно оккупированными Россией: это произошло впервые за 19 лет : ТСН.ua 11:31
- Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : РИА Мелитополь 11:23
- Япония осторожно "намекнула" РФ о своих Курильских островах : Позиция 11:00
- Япония впервые за 19 лет официально признала Курилы оккупированными россией : Преступности.нет 10:40
- Япония впервые заявила о незаконной оккупации Курил Россией : UA.news 10:09
- Впервые за 19 лет Япония назвала Курилы незаконно оккупированными рф : NewsMir.info 10:05
- 22 апреля 2022 09:31 Хватайте медведя. Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными РФ : Dynamomania.com 10:04
- 22.04.22 09:32 Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : Цензор.Нет 10:02
- Хватайте медведя. Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными рф : UA-Футбол 09:44
- 22 апреля 2022 07:59 МИД Японии впервые за 20 лет назвал Курилы незаконно оккупированными Россией : Экономика.com.ua 09:35
- Впервые за 19 лет Япония назвала Курилы незаконно оккупированными рф : MY.UA 09:31
- Впервые за 19 лет Япония назвала Курилы незаконно оккупированными рф : Укринформ 09:31
- 08:58 22 Апр 2022 Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : Рубрика 09:27
- Япония официально признала Южные Курилы незаконно оккупированными Россией : DsNews 09:19
- МИД Японии опубликовало руководство с официальным заявлением о незаконной оккупации Курил Россией : ZN,UA 09:17
- Сегодня 09:08 МИД Японии в своем ежегодном докладе обозначило Курильские острова как "незаконно оккупированные" : Весь Харьков 09:09
- МИД Японии впервые за 20 лет назвал Курилы незаконно оккупированными Россией : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : НикВести 09:07
- 22 апреля, 08:58 Япония назвала Курилы "незаконно оккупированными рф" : Думская.net 09:03
- Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией : Українська правда 08:40