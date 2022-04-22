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Фокус: Украина

В Мелитополе партизаны уничтожили сотню оккупантов (21)

Соцпортал 2022.04.22 10:32
10:25, 22.04.2022 В Мелитополе партизаны уничтожили сотню военных РФ Инна Сабатин В оккупированном Мелитополе партизаны наносят потери врагу. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, в первые дни оккупации мелитопольцы оказали мирное сопротивление - выходили на митинги протеста, вывешивали украинские флаги и отказывались сотрудничать з врагом. Но когда россияне начали действовать как террористы, в частности, стрелять
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