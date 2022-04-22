Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

22 апреля 2022, 09:16 "Потерпите, пожалуйста, держитесь!", - Верещук к тем, кто ожидает эквакуации

22 апреля 2022, 09:16 "Потерпите, пожалуйста, держитесь!", - Верещук к тем, кто ожидает эквакуации (23)

LB.ua 2022.04.22 10:08
Зеленых коридоров сегодня не будет из-за опасности на маршрутах. Віра Касіян, редакторка стрічки новин Фото: скрин відео В пятницу, 22 апреля, украинские власти не будут проводить эвакуацию зелеными коридорами, поскольку невозможно обеспечить безопасность. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. "Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не
КОРИДОР, ЭВАКУАЦИЯ, ОПАСНОСТЬ, МАРШРУТ, ПРЕМЬЕР, ИРИНА, Верещук, Украина, Россия, Крым

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022