22 апреля 2022, 09:16 "Потерпите, пожалуйста, держитесь!", - Верещук к тем, кто ожидает эквакуации (23)

- РФ назвала главные цели второй фазы войны - россСМИ : Bigmir)net Новости 12:09
- Ирина Верещук: сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет : 34 телеканал Дніпро 12:04
- Гумкоридоры сегодня не откроют из-за опасности на маршрутах : Правда за Одессу 11:46
- Гуманитарных коридоров сегодня не будет - Верещук : Вести-UA 11:48
- Выход к Приднестровью для "защиты русскоязычных": названа вторая цель захвата юга Украины : РБК-Україна 11:46
- РФ назвала цель "второго этапа" войны против Украины: полная оккупация Донбасса, юга Украины и сухопутный коридор в Крым : Новое Время 11:46
- Россия в открытую заявила, что хочет захватить весь Донбасс и юг Украины : Obozrevatel 11:46
- сегодня в 11:00 Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет, - Верещук : Трибун Луганска 11:41
- 22.04.2022 11:22 В России назвали задачи "второго этапа спецоперации" в Украине. Не только "защита" Донбасса : ДонПресс 11:33
- Есть две цели: оккупанты озвучили новые задачи своей "спецоперации" в Украине : Апостроф 11:30
- Пожалуйста, держитесь: Верещук обратилась ко всем, кто хочет эвакуироваться : Gorsovet.com.ua 10:37
- 09:42, Сегодня Эвакуации не будет. Гумкоридоры сегодня не откроют из-за опасности на маршрутах : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 10:07
- 22 апреля 2022, 09:16 "Потерпите, пожалуйста, держитесь!", - Верещук к тем, кто ожидает эквакуации : LB.ua 10:08
- Гумкоридоры 22 апреля не согласованы, - Верещук : Главное 10:06
- 09:42, СегодняЭвакуации не будет. Гумкоридоры сегодня не откроют из-за опасности на маршрутах : 6264.com.ua Краматорск 10:06
- 09:42, Сегодня Эвакуации не будет. Гумкоридоры сегодня не откроют из-за опасности на маршрутах : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- 22 апреля 2022, 09:26 Гуманитарных коридоров сегодня не будет, - Верещук : Восточный Вариант 09:45
- Гуманитарных коридоров не будет: враг сорвал эвакуацию мирного населения 22 апреля : Апостроф 09:45
- В пятницу "зеленых" коридоров не будет из-за опасности на маршрутах - министр : Українська правда 09:40
- 22.04.2022 09:13 В Украине не договорились о работе гуманитарных коридоров на 22 апреля : ДонПресс 09:33
- Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет - Верещук объяснила причину : ТСН.ua 09:31
- 09:22 22.04.2022 Гумкоридоров в пятницу не будет из-за опасности на маршрутах - Верещук : Интерфакс-Україна 09:30
- 22 апреля гуманитарных коридоров в Украине не будет : Odessa Online 09:13