Путин отменил штурм "Азовстали", чтобы освободить силы РФ для других операций на востоке - разведка Британии (27)

Страна.ua 2022.04.22 10:01

09:59, сегодня На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои. Иллюстративное фото: Facebook Решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в городе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины. Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.