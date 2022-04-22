Падение самолета Ан-26 в Запорожской области: появились первые подробности (57)

РБК-Україна 2022.04.22 11:01

Запорожская область, Пятница 22 апреля 2022 10:53 Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Мария Кучерявец Ан-26, который упал в Запорожской области не имел никакого отношения к ВСУ. Это гражданский самолет, выполнявший технический рейс. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире телемарафона.