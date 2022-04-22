Падение самолета Ан-26 в Запорожской области: появились первые подробности (57)

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- 22.04.22 10:32 Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА (обновлено) : Цензор.Нет 12:02
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- Крушение самолета Ан-26 под Запорожьем: озвучены две версии инцидента : Телеграф.com.ua 11:43
- В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие : ОстроВ 11:40
- В Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс : Новости Донбасса 11:32
- В Запорожской области упал самолет - ОВА : Bigmir)net Новости 11:39
- 22.04.2022 :: 10:49 В Запорожье упал самолет Ан-26, есть пострадавшие : Транспортный бизнес 11:38
- Под Запорожьем упал самолет : Gorsovet.com.ua 11:37
- В Запорожской области сегодня упал самолет АН-26, есть пострадавшие, - ОВА : СтопКор 11:35
- Падение самолета в Запорожской области: первые подробности : Главком 11:35
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- В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие : Соцпортал 11:32
- Крушение АН-26 в Запорожской области - появились первые подробности : Сегодня.ua 11:32
- Крушение Ан-26 в Запорожской области: новые подробности : MY.UA 11:31
- В Запорожской области упал самолет: есть пострадавшие : УСИ Одесса 11:27
- 10:47 22 Апр 2022 В Запорожской области упал транспортный самолет АН-26 : Рубрика 11:27
- В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие : РИА Мелитополь 11:23
- В Запорожской области упал самолет - есть пострадавшие : Odessa Online 11:18
- На Запорожье упал украинский самолет АН-26: есть пострадавшие : DsNews 11:13
- В Запорожской области упал Ан-26: первые подробности : Realist.online 11:11
- В Запорожской области упал Ан-26 - есть пострадавшие : Преступности.нет 11:10
- В Запорожской области упал самолёт АН-26 : OCG News 11:09
- В Заорожской области упал Ан-26, есть пострадавшие : Iнше ТВ 11:06
- В Запорожской области упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, есть пострадавшие : Главное 11:06
- В Запорожской области утром упал самолет Ан-26 : SkyNewsZP 11:05
- Под Запорожьем разбился самолет АН-26. Есть пострадавшие : Фокус 11:05
- В Запорожской области упал самолет - есть пострадавшие : Одесский Наблюдатель 11:02
- 22.04.22 10:32 Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, - ОВА : Цензор.Нет 11:02
- Падение самолета Ан-26 в Запорожской области: появились первые подробности : РБК-Україна 11:01
- В Запорожской области упал самолет, выполнявший технический рейс: есть пострадавшие : ТСН.ua 11:01
- 22.04.2022 в 10:47 В Запорожской области упал самолет АН-26, есть потерпевшие : InfoResist.org 11:00
- В Запорожской области упал самолет АН-26 : УНИАН 10:48
- В Запорожье упал самолет АН-26, есть пострадавшие : Укринформ 10:46
- В Запорожской области упал самолет Ан-26 : MY.UA 10:46
- В Запорожской области упал самолет АН-26 : ZN,UA 10:46
- В Запорожской области утром упал самолет Ан-26 : Vgorode.ua 10:45
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