Россия оснащает "современные" ракеты электроникой 1960-х годов, - разведка (20)

24 канал 2022.04.22 11:00

22 апреля 2022, 10:59 Ракета в небе. / EPA Главное управление разведки МО Украины сообщило, что "современные" российские ракеты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах. Источник: Главное управление разведки МО Украины Известно, что ракеты типа Х-101 производились в период с 1999 по 2013 год. Тогда в российских медиа их расхваливали и говорили, что это гордость новейшего высокоточного российского оружия.