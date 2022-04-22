Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

2022.04.22 В России назвали цели "второй фазы" войны против Украины

2022.04.22 В России назвали цели "второй фазы" войны против Украины (76)

RUpor.info 2022.04.22 16:12
Россия во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС. По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ". Контроль над югом Украины даст России еще один выход в Приднестровье
ДОНБАСС, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, КОРИДОР, ФАЗА, УКРАИНА, РУСТАМ, Миннекаев, Украина, Россия, Крым

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022