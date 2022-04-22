"Угроза попадания была высокой". В Энергоатоме опубликовали видео пролета ракет РФ над Южноукраинской АЭС (47)

Новое Время 2022.04.22 14:16

22 апреля, 14:06 Пролет российских ракет над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот) Поддержи НВ 16 апреля над площадкой Южноукраинской АЭС пролетели три крылатые ракеты, выпущенные РФ вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Война России против Украины - главные события 22 апреля Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома. Одна из ракет была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.