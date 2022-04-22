Погибший и двое раненых: последствия падения самолета Ан-26 (59)

Повінь.com.ua 2022.04.22 20:17

22.04.2022 В результате падения самолета Ан-26 в Запорожской области есть погибший и двое раненых. Сейчас количество экипажа и причины падения воздушного судна все еще выясняются. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской области. В ведомстве информируют, предварительно - самолет принадлежал Украине. "Сегодня в 09: 00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН- 26, который, по предварительной информации, принадлежал Украине.