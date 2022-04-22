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Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом

Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом (38)

Повінь.com.ua 2022.04.22 21:19
22.04.2022 Планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что встреча произойдет в июне в Иерусалиме. Об этом сообщается в интервью Франциска аргентинской газете La Nacion. Франциск сказал, что сожалеет о том, что планы пришлось "приостановить", потому что дипломаты Ватикана сообщили, что такая встреча "может вызвать большую путаницу в данный момент".
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